Центральный банк думает о национальном биткоине

Участники заседания договорились продолжать совместную работу по анализу возможностей применения технологии блокчейн в той форме, при которой она даст положительный эффект для экономики страны. Фото: Алексей Кунилов

В Банке России состоялось заседание Национального совета по обеспечению финансовой стабильности, на котором обсуждался вопрос обращения криптовалют в России.

Заседание носило характер обмена мнениями о технологии блокчейна и будущем криптовалют в стране. Однозначная позиция выработана не была. Как следует из пресс-релиза ЦБ РФ, присутствующие стороны договорились продолжить консультации по этому вопросу.

Участники встречи считают, что сама технология блокчейн и возможность создания национальной цифровой валюты являются перспективными направлениями и подлежат изучению. Целью будущего внедрения цифровых технологийц в жизнь будет выступать снижение издержек и повышения прозрачности операций. Банк России совместно с государственными организациями и участниками рынка изучает и тестирует возможные сценарии использования этой технологии.

Что же касается биткоина, по мнению ведомства Эльвиры Набиуллиной официальной денежной единицей (валютой) Российской Федерации является рубль. Выпуск на территории Российской Федерации денежных суррогатов не допускается. Однако частные криптовалюты существуют вне рамок государства, они являются транснациональными и трансграничными.

Центральный Банк России обращает внимание что лица, которые так или иначе участвуют в их обороте и генерировании («майнинге») должны действовать на свой страх и риск. Частная криптовалюта не эмитируется и не гарантируется ни одной из юрисдикций, основана на математических алгоритмах и функционирует в рамках децентрализованной сети. Поэтому принимая решение о вложении денежных средств в той или иной форме в биткоины, инвесторы должны осознавать, что не смогут получить правовую защиту и поддержку государства.