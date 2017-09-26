Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в России возглавили капитаны морских кораблей

Капитаны морских судов получают самые высокие ежемесячные зарплаты в России. Фото: Алексей Кунилов

ТОП-10 профессий, представители которых получают самые высокие ежемесячные зарплаты, возглавляют капитаны морских кораблей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на неопубликованный пока доклад Министерства труда и соцзащиты РФ.

У капитанов океанских лайнеров ежемесячный оклад равен 500 тыс. рублей в месяц. На втором месте — командиры воздушных судов (320 тыс. рублей), на третьем — главные технологи золотодобывающих предприятий (312 тыс. рублей), на четвёртом — главные тренеры ведущих хоккейных команд (300 тыс. рублей), на пятом — начальники строительных участков (250 тыс. рублей), на шестом — врачи-стоматологи (200 тыс. рублей), на седьмом — риск-менеджеры различных компаний (200 тыс. рублей), на восьмом — инженеры-электрики (195 тыс. рублей), на девятом — аналитики в сфере IT-технологий (190 тыс. рублей), на десятом — вторые пилоты самолётов (180 тыс. рублей).

Напомним, по данным Росстата, средняя зарплата россиян по итогам первого полугодия составила 38,7 тыс. рублей.