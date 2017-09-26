Правительство РФ одобрило идею о штрафах за нарушение ПДД на основании видео очевидцев

Пока на проверку записи очевидцев уходит много времени. Фото: Александр Исаков

Комиссия по законопроектной деятельности Правительства РФ одобрила изменения в КоАП, которые позволят выписывать штрафы, основываясь на видеофиксации нарушения ПДД очевидцами. Соответствующий законопроект будет рассмотрен на заседании Правительства РФ.

Как сообщает пресс-служба Правительства РФ, изменения предполагают, что штрафы за некоторые нарушения правил дорожного движения могут быть выписаны без составления протокола об административном правонарушении, если они зафиксированы очевидцами на видео, при помощи различных записывающих устройств, например смартфонов или видеорегистраторов. Для этого бдительным гражданам необходимо быть зарегистрированными на Едином портале госуслуг.

Отмечается, что перечень поводов к возбуждению административного дела определяет статья 28.1 КоАП. К этим поводам относятся в том числе и сообщения от очевидцев, содержащие доказательства нарушения (фото- и видеорегистрацию). Однако сейчас при получении данных материалов должностным лицам необходимо провести проверку «вне рамок производства по делу об административном правонарушении с целью установления наличия или отсутствия достаточных данных, указывающих на событие административного правонарушения».

В правительстве отмечают, что на деле подобные проверки для сотрудников ГИБДД крайне затратны и на доказательство факта нарушения уходит много времени, посколку зачастую запись очевидцев содержит только информацию о самом транспортном средстве, его госномере и непосредственно происшествии. При этом на привлечение виновных к ответственности у автоинспекции есть всего два месяца.

В правительстве уверен, что внесение законопроекта позволит ускорить привлечение виновных к ответственности и повысить безопасность дорожного движения.