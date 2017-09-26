Минпромторг РФ разработал поправки в закон, которые помогут выжить розничным рынкам

Количество рынков за последние 10 лет снизилось почти в 5 раз. Фото: Владимир Мартьянов

Минпромторг РФ разработал пакет законопроектов, упрощающих порядок организации розничных рынков и торговли на них. Действующие условия являются слишком жёсткими и уже привели к сокращению рынков в 5 раз за последние 10 лет.

Как сообщается на сайте министерства, за период с 2010 года по 2017 год доля российских рынков и ярмарок в общем объёме розничной торговли сократилась с 12,4% до 6,6%. Количество рынков за последние 10 лет снизилось почти в 5 раз — с 5892 до 1158 единиц. Ощутимо страдают даже южные регионы, где рынки всегда являлись неотъемлемой частью инфраструктуры.

Сокращение рынков привело к тому, что производители вынуждены сотрудничать с торговыми сетями — далеко не всегда на выгодных условиях. Те, кто не имеет такой возможности, в итоге просто закрываются.

Поправки в закон, разработанные Минпромторгом РФ, предполагают убрать такие пункты, как жёсткая регламентация месторасположения и типа рынков, запрет продажи продукции с автотранспортных средств, оформление карточки продавца, требование о предельном сроке действия разрешения в 5 лет и ряд других. Также должна быть упрощена процедура организации рынка и выдачи разрешения на его деятельность. Помимо этого, в городах-миллионниках рынкам разрешат устраивать торговлю на открытых площадках, а не только в капитальном здании, как того сейчас требует закон.

Как отметил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, «рынки и ярмарки крайне важны для продовольственной безопасности страны. Зачастую они являются единственными гарантированными каналами сбыта для мелких и средних сельхозпроизводителей и производителей продуктов питания. Населением и фермерскими хозяйствами производится огромный объём продукции».