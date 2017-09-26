В Нижнем Тагиле ограничат движение большегрузов

Движение будет ограничено 23:00 до 7:00. Фото: Павел Ворожцов

В Дзержинском районе Нижнего Тагила ограничат движение большегрузного и крупногабаритного транспорта. Соответствующее постановление подписал глава города Сергей Носов.

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, ограничения вводятся с 20 октября на улицах: Боровая, Проезжая и Цементная. Согласно постановлению, большегрузные и крупногабаритные транспортные средства не смогут ездить по этим дорогам с 23:00 до 7:00.

Дорожные знаки в соответствии с утверждённой схемой организации дорожного движения установят специалисты МУП «Сигнал-3».

«Эти меры позволят значительно снизить нагрузку на дорожную сеть Сухоложского посёлка от курсирующих большегрузов, а также обеспечат более комфортные условия жителям частного сектора, где располагаются перекрываемые дороги», - говорится в сообщении мэрии.