Строители планируют открыть движение на Татищева и Ленина уже в этот понедельник

Совсем скоро водители смогут беспрепятственно передвигаться по улицам Татищева и Ленина. Фото: Александр Зайцев

2 октября дорожные службы окончат ремонтные работы сразу на двух улицах. По данным сайта мэрии Екатеринбурга, совсем скоро водители смогут беспрепятственно передвигаться по улице Татищева и проспекту Ленина.

Сообщается, что на ул. Татищева дорожные службы завершили основной объём работ, однако нужно ещё нанести разметку. В планах открытие обновлённой улицы в обе стороны, три полосы в центр и три на ВИЗ состоится в понедельник. Напомним, что в данный момент транспорт может передвигаться только в сторону ВИЗа.

Также на проспекте Ленина продолжаются дорожные работы параллельно с пуском машин на ремонтируемом участке. Данная мера была принята для уменьшения затруднения движения. Предполагается, что специалисты завершат работы 2 октября. Чтобы выполнить ремонт в срок и даже раньше, тем самым снизив уровень пробок и неудобств для водителей автомобилей, службы будут трудиться по ночам.

Напомним, что дорожные службы Екатеринбурга запретят парковку на ул. Стачек (от Корепина до Фронтовых Бригад), ул. Софьи Перовской (от Готвальда до Единого Фронта) и на Объездной дороге (от Вильгельма де Геннина до съезда в сторону Амундсена (участок кольцевого движения вдоль пруда).