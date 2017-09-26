Вокруг вулкана установлена 12-километровая запретная зона. Фото: Google Maps

На Бали эвакуировано 57 тысяч человек из-за угрозы извержения вулкана Агунг. Сейчас людям раздают матрасы с одеялами и защитные маски.

Как сообщает Интерфакс, частота вулканических землетрясений возросла — за вчерашний день она составила более 560 толчков. Это значит, что магма уже подошла к самой поверхности. Уровень опасности вулкана поднят до максимального, вокруг установлена 12-километровая запретная зона. Однако местные жители часто нарушают её границы во время выпаса скота.

Напомним, что предыдущее крупное извержение вулкана Агунг произошло в 1963-1964 годах. Тогда его жертвами стало более тысячи человек.