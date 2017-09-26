Минфин Японии ставит криптовалюту под полный контроль

Министерство финансов Японии поручило Агентству финансовых услуг (FSA) с октября этого года начать анализ оборота сделок с биткоинами в стране.
Одной из функций FSA, подотчётного Министерству финансов, является надзор за банковской деятельность, торговлей ценными бумагами, биржей и страховым рынком. Деловая пресса Японии за жесткость и бескомпромиссность часто называет эту структуру "цепным псом Минфина".
Агенство будет контролировать куплю — продажу биткойнов и других цифровых валют в созданной электронной среде, в том числе для защиты активов клиентов. В случае необходимости чиновники получили право проведения инспекции на месте.
Все цифровые валютные биржи, действующие в Японии в соответствии с принятым в апреле этого года законом "О платёжных услугах", должны пройти регистрацию в надзорном органе до конца сентября.
В контролирующую группу вошло около 30 человек, обладающих соответствующими знаниями. Созданная команда будет проверять управление рисками криптобирж и следить за разделением средств клиента и биржи. Действия регулятора связаны с участившимися случаями мошенничества в процессе использования криптовалют.
Скорее всего, данные действия положат конец анонимности в этой сфере и сделают прозрачным операции с электронными деньгами. Ранее Министерство финансов Японии отменило налог в размере 8% с каждой транзакции, совершённой владельцами криптовалют.