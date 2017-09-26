Экономика 26 сентября 2017, 12:29

Ельцин Центр выплатил Минфину РФ кредит в 2 миллиарда рублей

Ельцин Центр.

Сумма в 2 млрд была использована на реконструкцию и развитие Президентского центра. Фото: Александр Зайцев

В прошедший понедельник Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина» выплатил кредит Министерству финансов Российской Федерации. По сообщению пресс-службы Президентского центра Б. Н. Ельцина, выплаченная сумма составила 2 млрд рублей.

Напомним, что в 2013 году Президентский центр получил коммерческий кредит на строительство и развитие.

Сообщается, что «Ельцин Центр» сейчас выплатил тело кредита в казначейство Свердловской области. Отмечается, что погашение кредита продлевалась четырежды (01.12.2015, 30.06.2016, 31.12.2016, 31.10.2017). Выплата долга состоялась ранее последнего назначенного срока. Средствадля оплаты кредита получены в ходе финансово-хозяйственной деятельности.

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Областная газета Свердловской области

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