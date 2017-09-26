Общество 26 сентября 2017, 12:56

На Среднем Урале презентовали аудиогид по Верхотурью

Духовная столица Урала

Презентация прошла в празднование Дня святого Симеона. Фото: пресс-служба епархии

В Свердловской области представили первый аудиогид по духовной столице Урала. Презентация прошла в празднование Дня святого Симеона, в рамках стратегической сессии «Перспективы и возможности для развития паломнического туризма» в Верхотурье.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, этот аудиогид стал первым подобным опытом. Группу по его разработке возглавил епископ Среднеуральский Евгений. Также в её состав вошли научные сотрудники музея святой Царской Семьи, православного музея Свято-Николаевского монастыря Верхотурья, специалисты монастыря на Ганиой Яме, представители информационного и паломнических отделов епархии. К работе над проектом были привлечены опытные гиды.

Отмечается, что в дальнейшем планируется создание серии аудиогидов по каждому объекту Екатеринбургского Царского маршрута. Следующий будет посвящён монастырю Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Актуальные новости о кружках, секциях и детском досуге

Актуальные новости о кружках, секциях и детском досуге

Строительный форум

Строительный форум

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (26 сентября)

Расположение ромбов в двух вариантах флагов разное, в первом — изломанная сине-белая полоса напоминает схематическое изображение шахтной выработки, во втором — она прямая
Артёмовская дума одобрила сразу два флага своего городского округа

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг