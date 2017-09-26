Росстат провел анализ занятости и безработицы в стране за август

В выборочном исследовании, проводимом ведомством с января этого года участвуют граждане от 15 лет и старше.

По информации ведомства, в августе этого года численность трудоспособного населения составила 76,9 млн.человек, или 52% от общей численности населения страны, в их числе 73,1 млн человек были заняты в экономике и 3,8 млн человек были безработными. Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составил 60,1%, уровень безработицы – 4,9%.

Среди безработных доля женщин в августе 2017г. составила 48,9%, городских жителей – 64,6%, молодёжи до 25 лет – 25,8%, лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности – 31,7%. Уровень безработицы среди сельских жителей превышает уровень безработицы среди городских жителей в 1,8 раза.