Эрмитаж вошёл в пятёрку лучших музеев мира по версии пользователей TripAdvisor

В Эрмитаже хранятся около 3 млн произведений искусства и памятников мировой культуры. Фото: страница Эрмитажа "Вконтакте"

Крупнейший международный портал для туристов TripAdvisor составил рейтинг лучших музеев мира. Пятую строчку в нём занял Государственный Эрмитаж — пользователи говорят, что он «позволяет разуму путешествовать во все места и эпохи, которые вы всегда мечтали посетить».

Как сообщает ТАСС, первое место в рейтинге занял Метрополитен-музей из Нью-Йорка, второе — Национальный музей Второй мировой войны в Нью-Орлеане, третье — музей Орсэ в Париже и четвёртое — Чикагский институт искусств.

При этом Эрмитаж опередил Афинский музей Акрополя, мадридский музей Прадо и ещё некоторые культурные учреждения, которые регулярно попадают в десятку лучших. Лувр занял 13-е место.

Напомним, музейный комплекс Эрмитажа насчитывает шесть зданий, в которых хранятся около 3 млн произведений искусства и памятников мировой культуры.