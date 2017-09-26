Олег Сафонов исключил туристический коллапс из-за «ВИМ-АВИА»

Прекращение чартерной программы перевозчика не приведёт к коллапсу на туристском рынке. Фото: Алексей Кунилов

Руководитель федерального агентства по туризму Олег Сафонов прокомментировал ситуацию вокруг авиакомпании «ВИМ-Авиа». По словам Олега Сафонова, прекращение чартерной программы перевозчика не приведёт к коллапсу на туристическом рынке.

Как сообщает пресс-служба Ростуризма, возвращением из-за рубежа клиентов проблемного авиаперевозчика занимаются сразу три ведомства: Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральное агентство воздушного транспорта и Федеральное агентство по туризму.

Олег Сафонов назвал распространение отраслевыми профессиональными объединениями «ничем не обоснованных» утверждений «панического» характера намеренной попыткой «дестабилизации обстановки и дискредитации работы федеральных органов исполнительной власти по защите прав и законных интересов российских туристов».

«Ситуация находится под контролем. Все туристы будут возвращены домой, причём сделано это будет не за счёт туроператоров», - заявил глава Ростуризма.

Отметим, что в связи с прекращением выполнения программ чартерных перелётов авиакомпании «ВИМ-Авиа» в Федеральном агентстве по туризму был создан оперативный штаб по возвращению из-за рубежа туристов, которые не смогут воспользоваться приобретёнными ранее обратными билетами. В настоящее время совместно с туроператорами ведётся работа по формированию списков пострадавших путешественников и установлению их местонахождения.

По состоянию на 25 сентября авиакомпания «ВИМ-Авиа» выполняла регулярные полёты по 16 международным маршрутам. Вечером 25 сентября на совещании в Федеральном агентстве воздушного транспорта было сообщено о невозможности продолжения чартерных программ авиаперевозчика.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», из-за закрытия чартеров могут пострадать до 100 тыс. туристов.