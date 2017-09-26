Сбербанк снизил ставки по платежам с использованием пластиковых карт через Интернет. Теперь тарифы банка составляют от 1,8% от суммы операций по оплате банковскими картами.

Если раньше тарифы на эти услуги были значительно выше тарифов для безналичных расчётов пластиковыми картами в обычных магазинах, то сейчас Сбербанк уравнял их между собой.

Как сообщает пресс-служба банка, «оплата банковскими картами в Интернете становится всё более популярной среди покупателей, и наша цель сделать стоимость сопоставимой. В будущем мы надеемся сделать её ещё дешевле для отдельных видов индустрий».

Ощутимое смещение центра роста коммерции в сторону электронной торговли влечёт за собой серьёзные последствия как для банковского сектора, так и для обычных торговых сетей.

Большим преимуществом интернет-торговли является то, что нет необходимости в создании большой инфраструктуры, чтобы начать продажи. Это должно дать дальнейший стимул для развития частной инициативы малого и среднего бизнеса и для выхода на новые рынки.