Интерес иностранных туристов к России увеличился на 64% в связи с ЧМ-2018

14 ноября был анонсирован старт продаж билетов на матчи ЧМ-2018. Фото: Павел Ворожцов

Интерес иностранных туристов к России увеличился на 64% в связи с ЧМ-2018. Рост поисковых запросов на перелёт в города РФ зафиксировал туристический поисковик KAYAK.ru.

14 сентября был анонсирован старт продаж билетов на матчи ЧМ-2018, и уже за этот день спрос иностранных туристов на билеты в Россию резко увеличился по сравнению с 7 сентября.

Особый интерес проявили страны южноамериканского континента: Колумбия, Мексика, Аргентина и Бразилия — их болельщики возлагают большие надежды на победу своих сборных. Далее следуют Испания, США, Германия, Франция и Великобритания.

Больше всего футбольные фанаты хотят попасть в Москву и Санкт-Петербург, где пройдёт наибольшее количество матчей. Также активно рассматривают Сочи, Казань, Самару, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород.