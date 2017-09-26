Объём продаж на российском авторынке вырастет к 2020 году

продажи автомобилей марки Lada выросли на 9,8%. Фото: Алексей Кунилов

Объём продаж автомобилей в России начал расти после спада в 2016 году. Как сообщает ТАСС со ссылкой на деловую газету «Les Echos», по итогам этого года продажи составят 1,6 млн единиц.

Отмечается, что по прогнозу газеты, к 2020 году продажи на российском рынке вырастут до 2 млн единиц. Также сообщается, что в 2016 году показатель реализации машин снизился до 1,4 млн. А в 2017 году ожидается, что объём авторынка составит 1,6 млн машин.

По данным издания, за первые 8 месяцев текущего года продажи автомобилей марки Lada выросли на 9,8%, в основном поднялся спрос на модели Lada Vesta и Lada XRAY. Именно они попали в ТОП-10 наиболее популярных у автолюбителей машин в России.

Как сообщил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Ян Птачек, компания собирается достичь 20% доли авторынка и удерживать этот результат.