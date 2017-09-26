Экономика 26 сентября 2017, 14:21

В России выросла доля автомобилей отечественной сборки до рекордных 82%

Автомобили отечественной сборки

В России выросла доля автомобилей отечественной сборки до рекордных 82%. Фото: Алексей Кунилов

Согласно данным аналитического агенства "Автостат", в России доля автомобилей отечественной сборки выросла до 82,2% за прошедшие восемь месяцев. Отмечается, что это максимальный уровень за всю историю российского авторынка.

В 2016 году этот показатель равнялся 79,8%. Пять лет назад на долю машин местной сборки приходилось менее 2/3 рынка (64,1%), девять лет назад (в 2008 году) - менее половины рынка (44,3%).

По словам директора агентства "Автостат" Сергея Целикова, почти все ключевые компании имеют в России собственное производство и льготный режим промсборки. При этом курс рубля, опустившийся по отношению к основным мировым валютам, сделал прямой импорт автомобилей менее выгодным.

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Областная газета Свердловской области

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