Уральские энергетики пожаловались на перебои с электроснабжением из-за «чёрных лесорубов»

В Свердловской и Челябинской областях участились случаи нарушения электроснабжения из-за несанкционированной вырубки леса. За минувшую неделю энергетики зафиксировали восемь случаев повреждения ЛЭП из-за «чёрных лесорубов».

Как сообщает пресс-служба «МРСК Урала», перебои в электроснабжении происходили из-за несанкционированной вырубки деревьев в охранной зоне воздушных линий электропередачи.

В частности, 21 сентября отключение линии электропередачи на подстанцию «Выя-Карелино» с отпайкой на подстанцию «Актай» произошло в городском округе Верхотурский Свердловской области. Энергетики Серовских электрических сетей обнаружили под повреждённой ЛЭП спиленное дерево со следами термического воздействия. На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов.

В этот же день аналогичные действия лесорубов привели к технологическому нарушению работы линии электропередачи в Юрюзанском районе Челябинской области. Специалистам Златоустовских электрических сетей филиала пришлось снимать с энергообъекта спиленное дерево и восстанавливать оборванный провод. Без электроснабжения оставались более 17 тыс. жителей города Аша.

Энергетики напоминают, что охранная зона для линий электропередачи напряжением 110 кВ, 35 кВ, 6-10 кВ и 0,4 кВ составляет соответственно 20, 15, 10 и 2 метра в обе стороны от крайних проводов.