Ельцин Центр погасил кредит перед Минфином РФ в 2 миллиарда рублей

Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина» сообщил о том, что кредит Министерству финансов Российской Федерации, взятый в 2013 году, погашен. По сообщению пресс-службы Президентского центра Б.Н. Ельцина, выплаченная сумма равна 2 млрд рублей.

Напомним, этот заём из федерального бюджета в своё время был получен для завершения строительства Ельцин Центра. Ранее сроки погашения кредита продлевались четыре раза. Эти даты передвигались на 1 декабря 2015 года, 30 июня 2016 года, 31 декабря 2016 года и 31 октября 2017 года. Сейчас долг отдан ранее последнего назначенного срока - конца октября нынешнего года.