Минтруд нашёл деньги на повышение зарплат бюджетникам

Министерство труда и социальной защиты РФ выделило в 2018 году 80 миллиардов рублей на повышение зарплат ряду категорий бюджетников.

Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике. По словам министра, зарплаты бюджетников должны расти "без оговорок".

Он подчеркнул, что средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете. По словам Топилина, в текущем году на повышение зарплат было направлено 40 млрд рублей. Двукратное увеличение финансовой помощи регионам связано с высокими темпами повышения зарплат в следующем году для выполнения майских указов Президента России.