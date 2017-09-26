Экономика 26 сентября 2017, 14:56

Минтруд нашёл деньги на повышение зарплат бюджетникам

Министерство труда и социальной защиты РФ выделило в 2018 году 80 миллиардов рублей на повышение зарплат ряду категорий бюджетников.

Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике. По словам министра, зарплаты бюджетников должны расти "без оговорок".

Он подчеркнул, что средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете. По словам Топилина, в текущем году на повышение зарплат было направлено 40 млрд рублей. Двукратное увеличение финансовой помощи регионам связано с высокими темпами повышения зарплат в следующем году для выполнения майских указов Президента России.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Актуальные новости о кружках, секциях и детском досуге

Актуальные новости о кружках, секциях и детском досуге

Строительный форум

Строительный форум

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (26 сентября)

Расположение ромбов в двух вариантах флагов разное, в первом — изломанная сине-белая полоса напоминает схематическое изображение шахтной выработки, во втором — она прямая
Артёмовская дума одобрила сразу два флага своего городского округа

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг