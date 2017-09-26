В телефонном разговоре Владимир Путин поздравил Ангелу Меркель с победой на выборах

Президент России Владимир Путин поздравил Ангелу Меркель с победой на выборах. Блок ХДС/ХСС набрал 32,9 % голосов.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе состоявшегося телефонного разговора Владимир Путин «поздравил Федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелу Меркель с успехом блока ХДС/ХСС на состоявшихся 24 сентября выборах в бундестаг».

Отмечается, что в ходе диалога лидеры двух стран договорились о продолжении делового, взаимовыгодного сотрудничества между Россией и ФРГ.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», выборы в федеральное собрание прошли в Германии 24 сентября. Большинством голосов победу одержал блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС. Следом с 20,5 % расположилась социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с Мартином Шульцем. Кроме того, порядка 13% избирателей отдали свой голос ультраправым из партии «Альтернатива для Германии». Они попали в парламент впервые в истории.