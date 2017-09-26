Общество 26 сентября 2017, 15:34

На Среднем Урале названы лучшие паломнические маршруты для гостей региона

Верхотурье

Лучшие маршруты для туристов-паломников проложены по самым красивым местам Среднего Урала. Фото: Александр Зайцев

Центр развития туризма Свердловской области и Екатеринбургская епархия подвели итоги конкурса на лучший туристический паломнический маршрут. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

В номинации «Культурно-познавательный маршрут, связанный с семьёй Романовых» первое место получила работа Любови Белогуровой «Памяти Царской Семьи посвящается. Святыни Екатеринбургской митрополии».

В номинации «Маршрут, связанный с храмовой культурой, архитектурой и иконописью на территории Свердловской области» первое место завоевал Всеволод Кривцов, разработавший вариант сплава по Туре от Верхотурья до Меркушино с посещением 13 православных храмов.

В номинации «Маршрут по городскому округу Верхотурский» первое место жюри присудило Наталье Пермяковой за работу «К истокам Симеона».

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