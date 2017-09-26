В России могут заблокировать Facebook

Миллионы пользователей Facebook в России могут лишиться доступа к социальной сети. Фото: Павел Ворожцов

Если Facebook не выполнит российский закон о локализации персональных данных, то он будет заблокирован Роскомнадзором. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на слова главы ведомства Александра Жарова.

Речь идёт о поправках к закону «О персональных данных», вступивших в силу в сентябре 2015 года. Согласно им, отечественные или зарубежные компании, работающие с данными российских пользователей, обязаны использовать для их хранения только те базы данных, которые находятся на территории РФ.

Компания Twitter уже обозначила сроки переноса данных, а вот от Facebook официального письма так и не поступило. В компании говорят, что возможность исполнения закона пока что рассматривается.

До конца 2017 года соцсеть однозначно продолжит свою работу, а вот в 2018-м уже может подвергнуться проверкам Роскомнадзора и, в случае неисполнения закона — будет заблокирована, как это ранее произошло с ресурсом LinkedIn.

«Мы прекрасно осознаем, что Facebook имеет значительное количество пользователей на территории Российской Федерации, с другой стороны, мы понимаем, что это не уникальный сервис, есть и другие социальные сети», - заявил Александр Жаров.