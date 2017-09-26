Общество 26 сентября 2017, 15:53

Травматология и нейрохирургия 23-й больницы Екатеринбурга пополнились новым оборудованием

Силовое оборудование для операций

Ежегодно в стационаре многопрофильной больницы проводится около 14 000 операций. Фото: пресс-служба горздрава

В травматологическом и нейрохирургическом отделениях ЦГКБ №23 Екатеринбурга обновился парк медицинского оборудования для операционных блоков. Оно позволяет максимально сократить время проведения операции и даёт максимальный эффект в послеоперационном периоде.

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения администрации города, специализированное силовое оборудование для операционного блока было приобретено больницей за свой счёт.

«Силовое оборудование представляет собой модульную конструкцию, состоящую из ручного привода и различных насадок для проведения операций на костных тканях. Инструменты позволяют с предельной точностью попадать в зону поражения кости и минимизировать появление сколов во время операционных вмешательств. Удобные инструменты и специальные насадки позволяют проводить операции в ортопедии за более кроткий период времени, максимально снизив возможные инфекционные осложнения у пациентов», - говорится в сообщении горздрава.

Отмечается, что ежегодно в стационаре многопрофильной больницы проводится около 14 000 операций.

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Областная газета Свердловской области

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