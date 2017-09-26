Госдума собирается внести изменение в закон «О банках»

Министерство финансов РФ и Центральный Банк России собираются внести изменение в закон «О банках и банковской деятельности» с целью ограничения финансирования владельцами банков своих проектов.

"В части законов мы вместе с Центробанком готовим изменение в законодательство о банковских холдингах и группах. Многие проблемы санируемых банков связаны с тем, что банки заводят деньги на разного рода проекты акционеров и с этим надо разбираться", - сказал Алексей Моисеев, заместитель министра финансов России.

Причиной кризиса в нескольких банках является приобретение активов собственников по завешенной стоимости и кредитование связанных друг с другом сторон. Из-за этого в отчётности невозможно понять реальную стоимость активов, в балансе кредитных организаций образуются дыры.

Глава Уральского филиала НАУФОР Радик Ахметшин считает, что эта новость положительна для рынка: "Решение правильно, но его нельзя назвать своевременным, будет больше порядка и надеемся, в дальнейшем санаций крупных банков не будет".