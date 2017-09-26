Одна из улиц ОЭЗ «Титановая долина» будет носить имя Владислава Тетюхина

По адресу «улица Владислава Тетюхина,1» расположен новый таможенный комплекс. Фото: пресс-служба ОЭЗ «Титановая долина»

Администрация Верхнесалдинского городского округа своим постановлением определила названия трёх улиц на территории Особой экономической зоны «Титановая долина». Отныне там появится улица имени Почётного гражданина Нижнего Тагила Владислава Тетюхина.

— В 2010 году результаты его работы на посту гендиректора ВСМПО-АВИСМА стали главным аргументом в выборе площадки для нашей особой экономической зоны, — прокомментировал гендиректор ОЭЗ «Титанова долина» Артемий Кызласов.

Ещё две улицы там получили названия: «Оптимистов» и «имени Мартина Клапрота» (известного немецкого химика, в XVII веке получившего металл — титан).

Как пояснили в пресс-службе ОЭЗ «Титановая долина», уже известно, какое здание расположилось по адресу «улица Владислава Тетюхина,1». Это — таможенный комплекс.