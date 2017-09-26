Владимир Путин принял отставку губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева

Владимир Путин уже провёл рабочую встречу с Глебом Никитиным. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин назначил Глеба Никитина временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области. Предыдущий глава региона Валерий Шанцев подал заявление досрочном прекращении полномочий.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Президент России подписал указ «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Нижегородской области». Согласно документу, глава государства принял отставку главы региона Валерия Шанцева по собственному желанию.

Владимир Путин уже провёл рабочую встречу с Глебом Никитиным, в ходе которой информировал о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области, «до вступления в должность лица, избранного губернатором Нижегородской области».

Напомним, как сообщала «ОГ», 25 сентября Владимир Путин отправил в отставку губернатора Самарской области Николая Меркушина. Врио губернатора был назначен сенатор Дмитрий Азаров.