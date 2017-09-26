Для выборов президента РАН потребуется второй тур. Ни один из кандидатов не набрал более положенных 50% голосов, сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник в РАН.

Во второй тур выйдут два кандидата, набравшие большинство голосов общего собрания в первом туре. С высокой долей вероятности, одним из них будет академик Александр Сергеев, возглавляющий Институт прикладной физики РАН.

Напомним, на пост главы претендуют пять кандидатов: Евгений Каблов, Геннадий Красников, Роберт Нигматулин, Владислав Панченко и Александр Сергеев. Единодушия по поводу будущего президента среди членов академии нет.