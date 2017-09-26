Экономика 26 сентября 2017, 16:49

72 свердловских муниципалитета подадут свои предложения в проект областного бюджета на 2018 год

Деньги

На Среднем Урале идёт вёрстка бюджета на 2018 год. Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале начались заседания согласительной комиссии по рассмотрению предложений органов местного самоуправления в проект бюджета на 2018 год. В нынешнем году там будут рассмотрены обращения от 72 муниципалитетов.

Как сообщает областной департамент информполитики, в ходе работы над проектом областного бюджета будут учтены поручения губернатора Евгения Куйвашева. В частности, предполагается, что на 2018 год продлят действие налоговой льготы в отношении движимого имущества организаций.

Кстати, дополнительное финансирование для муниципалитетов Свердловской области неоднократно выделялось и в течение 2017 года. По словам председателя комитета регионального парламента по бюджету, финансам и налогам Владимира Терешкова, в ближайшее время областные депутаты рассмотрят проект поправок в бюджет текущего года, предусматривающие увеличение доходной части региональной казны более чем на 14 млрд рублей. 

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Областная газета Свердловской области

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