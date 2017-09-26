Земства 26 сентября 2017, 16:52

Депутаты изменили положение о гербе Екатеринбурга

Герб Екатеринбурга

С последней редакции положения о гербе произошло много изменений. Фото: пресс-служба мэрии

Депутаты гордумы внесли изменения в положение о гербе Екатеринбурга. Проект изменений внесён в представительный орган Избирательной комиссией уральской столицы.

Как сообщает пресс-служба мэрии, депутаты актуализировали порядок использования герба с учётом потребностей органов местного самоуправления и прочих муниципальных органов власти. Также народные избранники урегулировали вопрос о размещении герба в Интернете.

По словам главы горизбиркома Екатеринбурга Ильи Захарова, за годы действия предыдущей редакции положения о гербе произошёл ряд существенных изменений, в том числе в структуре органов местного самоуправления.

Отмечается, что изменения позволят избежать пробелов в правовом регулировании, а также упорядочить использование городской символики.

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