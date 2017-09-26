Уральские кавээнщики примут участие в телевизионной программе «Детский КВН»

Участие в телепрограмме примут команды «Вроде город» (г. Ревда), «Сельсовет» (поселок Арти), «Фрукты» и «Моя любимая команда» из Екатеринбурга. Фото: пресс-служб Центра дополнительного образования «Дворец молодёжи»

Сразу четыре детские команды Свердловской областной юниор-лиги КВН попадут на телеканал СТС. Как сообщает пресс-служба Центра дополнительного образования «Дворец молодёжи», кавээнщики будут участвовать в программе «Детский КВН».

Участие в телепрограмме примут команды «Вроде город» (г. Ревда), «Сельсовет» (посёлок Арти), «Фрукты» и «Моя любимая команда» из Екатеринбурга. Свердловские команды успешно показали себя на 7-м Международном фестивале детских команд КВН, который прошёл 17-24 сентября в Анапе. Благодаря этому их и пригласили на телевидение.

Отмечается, что большое внимание к себе привлекла «Моя любимая команда», они заняли второе место. Также участница Мария Козлова из команды «Сельсовет» была признана лучшей актрисой фестиваля.

«В КВН я играю уже 3 года. До прихода в команду я была замкнутой и стеснительной, а сейчас стала более уверенной в себе. Благодаря КВН я научилась правильно выражать свои мысли, общаться с людьми, и, конечно, научилась шутить», — рассказала Мария.

Сообщается, что съёмки для проекта «Детский КВН» пройдут уже зимой в «Доме КВН» (Москва).

Напомним, что уральские команды КВН не впервые участвуют в телепроекте канала СТС. Кавээнщики из Камышлова «Камышловский уезд» и «Школа номер ноль» из Екатеринбурга примут участие в съёмках уже осенью.