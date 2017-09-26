"Областная газета" запустила новый проект для своих подписчиков - "Карта лояльности"

Оформлять и продлевать подписку на "ОГ" теперь максимально просто, удобно и выгодно

ОГромное спасибо от "ОГ": подписывайтесь на издание на 2018 год и получайте скидки и бонусы от наших партнёров.

"Карта лояльности" - это новый формат подписки на «Областную газету», которая выходит пять дней в неделю. Приобретая красную карту, вы будете получать издание в свой почтовый ящик, а также пользоваться скидками и бонусами от наших партнёров, участвовать в розыгрыше призов. Привилегии всем подписчикам будут предоставлять различные салоны и магазины, центры, компании, культурные учреждения области и Екатеринбурга. В будущем список партнёров будет только расти, а цена на подписку на 2018 год неизменна – 499 рублей на социально-расширенную версию (с ТВ-программой и другими вкладками и тематическими страницами).

Первая продажа карт номиналом 499 рублей стартует 28 сентября на выставке «Третий возраст» в КОСКе. Карту смогут приобрести все желающие. Например, молодые люди смогут легко подарить подписку своим родителям, а карту со скидками и бонусами оставить для своего пользования. В Личном кабинете подписчика на сайте a.oblgazeta.ru вы сможете управлять своими подписками и участвовать в розыгрышах призов и мероприятиях "Областной газеты".