В Свердловской области 15-20% всех бытовых отходов составляет стекло

Алексей Орлов поручил найти различные варианты решения проблемы накопления отходов из стекла. Фото: областной департамент информполитики

15-20% всех твёрдых бытовых отходов, вывозимых на свалки Среднего Урала, составляет стекло. Такие данные прозвучали на совещании «Вторичное использование стеклобутылки на территории региона», которое провёл первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов.

По словам гендиректора «Уральской стекольной компании» Андрея Долгих, торговля в нашем регионе ежемесячно реализует 30-50 млн товаров в стекляной упаковке. Причём на переработку возвращается всего лишь около 10% от этого количества.

Как сообщает областной департамент информполитики, Алексей Орлов поручил найти различные варианты решения этой проблемы. Это необходимо сделать для того, чтобы избежать серьёзных экологических трудностей в будущем.