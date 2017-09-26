Средний Урал завоевал первое место на V Всероссийском конкурсе «ПРОФ-IT»

Конкурс «ПРОФ-IT» состоялся в Ярославле. Фото: областной департамент информполитики

По итогам V Всероссийского конкурса региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT» Свердловская область завоевала первое место в номинации «IT в социальной сфере». Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Этот конкурс состоялся в Ярославле. На победу в нём по 14 номинациям претендовали 103 проекта. Свердловчане сумели победить благодаря своей информационной системе по социальному обслуживанию жителей региона. По словам начальника отдела технологий социального обслуживания граждан минсоцполитики Свердловской области Ильи Илларионова, этот проект помогает людям старшего поколения социализироваться и найти себя в современном обществе.

— Свердловская область в пятый раз побеждает на конкурсе «ПРОФ-IT». Это свидетельствует о том, что наши социальные IT-проекты реализуются на самом высоком уровне, — прокомментировал региональный министр соцполитики Андрей Злоказов.