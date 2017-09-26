На портале госуслуг появится сервис для отзывов о качестве медобслуживания

Пожаловаться или похвалить пациенты смогут онлайн. Фото: Александр Зайцев

Россияне смогут оставлять отзывы о качестве медобслуживания на портале госуслуг. Об этом сообщает ТАСС.

Личный кабинет пациента «Моё здоровье» на едином портале госуслуг заработает уже 15 ноября.

«Цель эксперимента - отработать технологическое и организационное взаимодействие для реализации сервиса по оценке удовлетворённости гражданина работой медицинской организации, в которой он получал медицинскую помощь», - сообщают в Минздраве РФ.

Пилотный сервис будет действовать по 31 декабря 2018 года, а отчёт о результатах Минздрав РФ и Минкомсвязи РФ доложат правительству до 1 апреля 2019 года.