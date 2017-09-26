Культура 26 сентября 2017, 18:14

Музей истории Екатеринбурга приготовил подарок для пенсионеров

Музей истории Екатеринбурга

Музей истории Екатеринбурга. Фото: Александр Исаков

Музей истории Екатеринбурга приглашает пенсионеров на бесплатную экскурсию по постоянной экспозиции, посвящённой становлению города. Мероприятие состоится 27 сентября в 15.00.

В разделе «Археология» гости выставки познакомятся с уникальными артефактами с 9-тысячелетней историей и попробуют себя в роли древнего живописца. Выставка «Небесный код Екатеринбурга. Ключ к прочтению» предлагает совершить маленькое путешествие во времени в пределах столицы Урала, вооружившись картами, чертежами и рисунками Екатеринбурга XVIII века.

В заключение посетители выставки увидят трёхсерийный стереофильм в формате 3D об истории Екатеринбурга. Всех гостей ждёт праздничный фуршет в честь Дня пенсионера.

Обязательна предварительная запись по телефону: 371–22–43.

  • Опубликовано в №179 от 27.09.2017 
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