Анжелика Тиманина стала четвёртой на чемпионате России по сёрфингу

В Сочи прошёл чемпионат России по сёрфингу, участие в котором приняла олимпийская чемпионка и 11-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию уроженка Екатеринбурга Анжелика Тиманина.

В олимпийском классе «шорт-борд» (короткая доска) золото завоевала Ирина Кособукина (Санкт-Петербург). Второй стала Ольга Ким (Санкт-Петербург), а Анна Чудненко (Москва) стала третьей. Победительница двух предыдущих промежуточных этапов в Калининграде и Санкт-Петербурге Анжелика Тиманина на сей раз заняла четвёртое место.

Теперь всех претендентов на попадание в сборную России на международные старты ждут Всероссийские соревнования на острове Бали.