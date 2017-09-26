Уральские студенты получили золото в чемпионате Европы по шахматам

Студенты Горного университета стали победителями VIII чемпионата Европы по шахматам среди вузов. Фото: пресс-центр Горного университета

Студенты Горного университета стали победителями VIII чемпионата Европы по шахматам среди вузов. По данным информационного портала Горного университета, турнир проходил с 20 по 24 сентября в Фуэнхироле (Испания).

Сообщается, что в течение трёх первых дней состоялся командный турнир по быстрым шахматам, на котором женская сборная УГГУ обыграла своих принципиальных противников из Сербии. Сумев сохранить своё преимущество, девушки обеспечили себе первенство за тур до финала. Мужская сборная, после упорного соперничества, также обошла спортсменов из Сербии.

Отмечается, что в личном зачёте Игорь Лысый, Павел Понкратов и Дарья Войт были награждены золотыми медалями, а Анна Стяжкина —серебряной.

В четвёртый день соревнований состоялись два личных блиц-турнира, в которых Дарья Войт уверенно завоевала золото, Павел Понкратов — серебро, а Игорь Лысый — бронзу.

Всего в чемпионате приняли участие около 30 команд из 11 стран мира.

Напомним, что студенты УГГУ в 2015 году уже становились победителями европейского турнира.