Лоуренс Графф приобрёл второй по величине алмаз за 53 млн долларов

Переговоры о покупке драгоценного камня весом в 1 тыс. 109 карат длились более года. И сегодня Лоуренс Графф стал гордым обладателем Lesedi La Rona — второго по величине алмаза за последние 100 лет.

Как сообщается в газете «The Daily Telegraph», камень был найден в 2015 году на руднике Карове в Ботсване. В 2016 году алмаз был выставлен на аукцион с первоначальной ценой в 70 млн долларов, тогда торги остановились на сумме в 61 млн долларов. Больше на торги он не выставлялся, но по данным издания, драгоценный камень по прежнему вызывал большой интерес.

Отмечается, что Лоуренс Графф ранее приобрёл 373-каратный камень за 17,5 млн долларов, который как предполагается является осколком Lesedi La Rona.

«Это важный день в моей карьере, и я получил привилегию получить возможность почтить великолепную природную красоту Lesedi La Rona», — сообщил новоявленный хранитель алмаза.