Общество 26 сентября 2017, 19:49

Выяснены предпочтения автовладельцев при выборе запчастей

Значимость критериев выбора запчастей.

Главным критерием выбора является качество. Фото: сайт аналитического агентства «АВТОСТАТ»

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» вместе с проектом «Авто Mail.Ru» провели исследование среди автомобилистов. По данным сайта, опрос проводился в июле текущего года.

Сообщается, что в исследовании приняли участие 8 тыс. 820 клиентов сайта auto.mail.ru, из которых 88,6% владельцы иномарок и 11, 4% водители отечественных машин.

В результате опроса было выявлено, что при выборе запчастей главным критерием выбора является качество (из 5 баллов критерий получил 4,86 баллов). На втором месте находится стоимость запчастей и расходников (4,38 баллов). На третьем же месте оказался личный опыт (4,35 баллов).

Также в пятёрку лидеров вошли такие критерии, как наличие гарантии производителя запчастей, известность марки (3,95 балла) и советы в интернете (3,51 балла).

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