"Автомобилист" по буллитам переиграл нижнекамский "Нефтехимик"

"Автомобилист" одержал вторую домашнюю победу подряд. Фото: Данил Паливода

Хоккейный клуб "Автомобилист" одержал очередную победу в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Основное время матча с "Нефтехимиком" закончилось со счётом 3:3, а в серии послематчевых буллитов сильнее оказались "шофёры".

Гости активнее начали встречу, создав несколько опасных моментов у ворот Якуба Коваржа. Однако счёт открыли игроки "Автомобилиста": канадцы Тэйлор Бек и Дуайт Кинг убежали в контратаку и Кинг точным кистевым броском запустил шайбу в ближнюю "девятку". После этого "шофёры" имели несколько возможностей для того, чтобы счёт увеличить, однако голкипер гостей Илья Ежов был надёжен. Концовка периода прошла под диктовку "Нефтехимика", который дважды играл в большинстве, но извлечь из этого выгоду не смог.

Второй период начался с атак "Автомобилиста" и гол не заставил себя ждать: Алексей Михнов получил передачу на чужом пятаке и переправил её в ворота Ежова. Казалось, что "шофёры" полностью контролируют игру, однако удаления сыграли с екатеринбуржцами злую шутку. "Нефтехимик" сократил отставание в счёте усилиями Рау Чеда и был близок к тому, чтобы и вовсе счёт сравнять. Во втором периоде "шофёры" заработали 18 минут штрафного времени.

Начало третьего периода осталось за гостями, однако шайбу удалось забросить "шофёрам": Дмитрий Мегалинский получил передачу от Ильи Крикунова и мощнейшим щелчком поразил ворота Ежова. Нижнекамцы сдавались и в середине периода вновь смогли сократить отставание до минимума: шайба на счету Брынцева. А за четыре минуты до конца основного времени "Нефтехимик" счёт сравнял: дубль оформил Чед.

В овертайме зрители заброшенных шайб не увидели, а в серии послематчевых буллитов сильнее оказались игроки "Автомобилиста".

Следующий матч "шофёры" проведут на выезде. 30 сентября "Автомобилист" встретится с "Куньлунем".