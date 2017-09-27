Общество 27 сентября 2017, 07:15

В Екатеринбурге на ЖБИ загоревшаяся иномарка повредила ещё два автомобиля минувшей ночью

Спасатели тушат загоревшийся автомобиль

В Екатеринбурге на ЖБИ загоревшаяся иномарка повредила ещё два автомобиля минувшей ночью. Фото: Павел Ворожцов

Сюжет

Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.



В ночь на 27 сентября в Екатеринбурге горели сразу четыре автомобиля. На улице Новгородцевой на ЖБИ загоревшаяся Toyota Camry повредила ещё две машины, в это же время на улице Саввы Белых сгорел кроссовер Porsche Cayenne, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. 

Сообщение о возгорании машин на ЖБИ поступило в диспетчерскую в 3:49. На тушение пожара выезжали четыре огнеборца на одной спецмашине. Открытое горение им удалось ликвидировать в 4:05, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 5:05. В результате на площади 10 кв. м. повреждены моторный отсек и салон Toyota Camry, кузова Opel Zafira и "Газ 3105". 

- В 3:35 в диспетчерскую также поступило сообщение о возгорании кроссовера в Екатеринбурге на улице Саввы Белых. Четыре огнеборца с помощью одной единицы техники ликвидировали открытое горение в 3:44, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 4:30. В результате на площади двух кв. м. оказались повреждены моторный отсек и салон Porsche Cayenne, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. 

Добавим, этой же ночью ещё один автомобиль загорелся в Полевском на улице Некрасова. Огонь тушили семь спасателей с помощью двух единиц техники. На площади двух кв. м. повреждены багажный отсек и салон "ГАЗ 31105". 

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Актуальные новости о кружках, секциях и детском досуге

Актуальные новости о кружках, секциях и детском досуге

Строительный форум

Строительный форум

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (27 сентября)

Вверху на первой полосе «Областной газеты» до конца 1995 года значилось «Издание администрации Свердловской области». Лишь в последнем номере года за 29 декабря текст сменился на «Издание высших органов государственной власти Свердловской области»
Администрация региона преобразована в правительство Свердловской области

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг