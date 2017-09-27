В Екатеринбурге на ЖБИ загоревшаяся иномарка повредила ещё два автомобиля минувшей ночью. Фото: Павел Ворожцов

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Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

В ночь на 27 сентября в Екатеринбурге горели сразу четыре автомобиля. На улице Новгородцевой на ЖБИ загоревшаяся Toyota Camry повредила ещё две машины, в это же время на улице Саввы Белых сгорел кроссовер Porsche Cayenne, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сообщение о возгорании машин на ЖБИ поступило в диспетчерскую в 3:49. На тушение пожара выезжали четыре огнеборца на одной спецмашине. Открытое горение им удалось ликвидировать в 4:05, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 5:05. В результате на площади 10 кв. м. повреждены моторный отсек и салон Toyota Camry, кузова Opel Zafira и "Газ 3105".

- В 3:35 в диспетчерскую также поступило сообщение о возгорании кроссовера в Екатеринбурге на улице Саввы Белых. Четыре огнеборца с помощью одной единицы техники ликвидировали открытое горение в 3:44, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 4:30. В результате на площади двух кв. м. оказались повреждены моторный отсек и салон Porsche Cayenne, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Добавим, этой же ночью ещё один автомобиль загорелся в Полевском на улице Некрасова. Огонь тушили семь спасателей с помощью двух единиц техники. На площади двух кв. м. повреждены багажный отсек и салон "ГАЗ 31105".