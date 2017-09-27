Twitter планирует увеличить лимит в сообщениях до 280 знаков. Фото: Павел Ворожцов

Twitter планирует увеличить лимит в сообщениях в два раза, до 280 знаков. Функцию уже тестирует небольшая группа пользователей, сообщается в официальном блоге компании.

Пр этом дата, когда функцию смогут опробовать все пользователи социальной сети, не уточняется.

Сейчас сообщения в Twitter ограничены 140 знаками. В сообщении компании отмечается, что в связи с этим многие пользователи, особенно пишущие на английском языке, испытывают неудобства. При этом руководство компании хочет, чтобы люди всего мира смогли с лёгкостью выражать свои мысли в социальной сети, поэтому и намерено увеличить лимит в два раза.

Добавим, функция не будет распространяться на японский, китайский и корейский языки, так как установлено, что твиты носителей этих языков укладываются в среднем в 15 символов.