Экономика 27 сентября 2017, 08:18

В 2018 году регионы получат 80 миллиардов рублей на повышение зарплат бюджетникам

Повышение зарплаты

В 2018 году регионы получат 80 миллиардов рублей на повышение зарплат бюджетникам. Фото: Алексей Кунилов

В 2018 году российские регионы получат 80 млрд руб. на повышение зарплат бюджетникам. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике, пишет "РИА Новости"

"Средства предусмотрены в федеральном бюджете на эти цели (выполнение майских указов президента) в следующем году в полном объёме, я имею в виду указанные категории работников на повышение заработной платы. В следующем году эта поддержка составит 80 млрд руб.",- рассказал Максим Топилин, отметив, что в этом году есть регионы, до сих пор не повысившие зарплаты в полном объёме.  

Отметим, в 2017 году регионы получили 40 млрд руб. на индексацию зарплат бюджетникам. 

Добавим, майские указы президента 2012 года предполагают повышение зарплат врачей, педагогов, научных работников.

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