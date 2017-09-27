Евгений Куйвашев на встрече с Михаилом Ходоровским обсудил ход строительства «Екатеринбург-Арены»

Стадион «Екатеринбург-Арена» готов практически на 90%. Фото: Владимир Мартьянов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с директором Группы «Синара» Михаилом Ходоровским. По данным областного департамента информполитики, на встрече речь шла о строительстве Екатеринбургского стадиона.

Сообщается, что стадион «Екатеринбург-Арена» готов практически на 90% к чемпионату мира по футболу 2018 года. Как отметил Евгений Куйвашев, тема мундиаля привлекает к себе большое внимание общественности и экспертов высокого уровня.

Отмечается, что по всей стране, в том числе в столице Урала, проходит шестой визит представителей FIFA и оргкомитета «Россия-2018» по подготовке стадионов.

«Степень готовности стадиона достаточно высокая. Уже приближаемся к 90 процентам. Сейчас выполняются одни из самых ответственных разделов этого проекта, которые связаны с системами безопасности, медийной инфраструктурой, внутренним обустройством, освещением фасадов, которые, как уже, наверное, заметили горожане, мы вечерами периодически тестируем», – заявил Михаил Ходоровский.

Также он отметил, что строительство идёт с опережением графика и в лучшем случае стадион будет готов раньше планируемого срока.