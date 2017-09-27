Евгений Куйвашев поздравил жителей Свердловской области со Всемирным днём туризма

Туриндустрия является перспективной отраслью региональной экономики. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня, 27 сентября, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к жителям региона с поздравлением со Всемирным днём туризма. По данным областного департамента информполитики, в текущем году этот день проходит под девизом «Устойчивый туризм – инструмент для развития».

По словам главы региона, поток гостей в Свердловскую область постоянно увеличивается, благодаря чему туриндустрия является перспективной отраслью региональной экономики.

«Наш край славится заповедниками и природными парками, ценным историко-культурным наследием. Чтобы грамотно распоряжаться этим богатством, мы практикуем комплексный подход, внедряем новые технологии информационного обслуживания», – рассказал Евгений Куйвашев.

Губернатор также отметил, что большим интересом пользуются музеи Невьянска, Нижнего Тагила, Берёзовского и Нижней Синячихи. Огромное количество гостей съезжаются на массовые мероприятия такие как ярмарки, Сабантуй, фестиваль «Урал танк» и многое другое. Значимые событие проходят и в самом сердце Урала, в Екатеринбурге ежегодно проходят выставки и чемпионаты.

Напомним, в Свердловской области для привлечения гостей создаются туристические кластеры «Самоцветное кольцо Урала» и «Река Чусовая».