Россия поднялась на 38 место в рейтинге конкурентоспособности стран. Фото: доклад ВЭФ

Россия поднялась на пять пунктов, заняв 38-е место в рейтинге конкурентоспособности стран (Global Competitiveness Index, GCI), который ежегодно составляет Всемирный экономический форум (ВЭФ). Всего в список входят 137 стран.

С 2012 года наша страна преодолела 29 позиций. В рейтинге на 2017-2018 годы Россия находится между Польшей (39) и Мальтой (37). Из стран Евросоюза мы обошли Португалию (42-е место), Италию (43-е), Грецию (87-е).

Согласно докладу, Россия улучшила позиции благодаря макроэкономической среде, восстанавливающейся после рецессии. Однако экономика страны всё ещё сильно зависит от экспорта полезных ископаемых. Проблемными факторами для ведения бизнеса в России, по мнению экспертов ВЭФ, стали: коррупция, ставки налогов, доступ к финансированию и инфляция.

Отмечается, что в нашей стране слабо развит финансовый рынок (107-е место из 137), на низких позициях - независимость судебных органов (90) и права собственности (106). Среди сильных сторон - размер рынка (6-я позиция из 137), образование (32), инфраструктура (35).

Добавим, эксперты ВЭФ для рейтинга проанализировали показатели по категориям: базовые требования, усилители эффективности, инновационные факторы, - в 12 областях.