Общество 27 сентября 2017, 10:58

В Екатеринбурге пойдут под суд «чёрные риелторы»

Суд

Подсудимые выманили у доверчивых клиентов недвижимость на 26,5 млн рублей. Фото: Александр Исаков

В Екатеринбурге предстанут перед судом злоумышленники, обвиняемые в мошенничестве с 11 квартирами. Под видом заключения договоров займа, подсудимые выманили у доверчивых клиентов недвижимость на 26,5 млн рублей.

Как сообщает прокуратура Свердловской области, под суд попали двое жителей Екатеринбурга, которые в период с августа 2010 по ноябрь 2015 года размещали объявление о предоставлении ломбардом «Миллиард» денежных займов под залог недвижимого имущества. Вместо обещанной сделки обвиняемые обманывали своих клиентов, оформляя договоры купли-продажи на квартиры, приобретая таким образом права собственности на них за минимальные деньги. В частности, мошенникам удалось оформить права собственности на квартиру на ул. Чкалова в Екатеринбурге за 200 тыс. рублей. Рыночная стоимость недвижимости составляет более 2,9 млн рублей. Ещё один подельник обвиняемых объявлен в розыск. 

В общей сложности от рук злоумышленников пострадали 11 доверчивых клиентов. Ущерб составил свыше 26,5 млн рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд Екатеринбурга.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Актуальные новости о кружках, секциях и детском досуге

Актуальные новости о кружках, секциях и детском досуге

Строительный форум

Строительный форум

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (27 сентября)

Вверху на первой полосе «Областной газеты» до конца 1995 года значилось «Издание администрации Свердловской области». Лишь в последнем номере года за 29 декабря текст сменился на «Издание высших органов государственной власти Свердловской области»
Администрация региона преобразована в правительство Свердловской области

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг