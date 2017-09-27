В Екатеринбурге пойдут под суд «чёрные риелторы»

Подсудимые выманили у доверчивых клиентов недвижимость на 26,5 млн рублей. Фото: Александр Исаков

В Екатеринбурге предстанут перед судом злоумышленники, обвиняемые в мошенничестве с 11 квартирами. Под видом заключения договоров займа, подсудимые выманили у доверчивых клиентов недвижимость на 26,5 млн рублей.

Как сообщает прокуратура Свердловской области, под суд попали двое жителей Екатеринбурга, которые в период с августа 2010 по ноябрь 2015 года размещали объявление о предоставлении ломбардом «Миллиард» денежных займов под залог недвижимого имущества. Вместо обещанной сделки обвиняемые обманывали своих клиентов, оформляя договоры купли-продажи на квартиры, приобретая таким образом права собственности на них за минимальные деньги. В частности, мошенникам удалось оформить права собственности на квартиру на ул. Чкалова в Екатеринбурге за 200 тыс. рублей. Рыночная стоимость недвижимости составляет более 2,9 млн рублей. Ещё один подельник обвиняемых объявлен в розыск.

В общей сложности от рук злоумышленников пострадали 11 доверчивых клиентов. Ущерб составил свыше 26,5 млн рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд Екатеринбурга.