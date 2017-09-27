Пострадавшим путешественникам предлагается обращаться по номерам: 268-46-86 298-03-29. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области открылась «горячая линия» для туристов «ВИМ-Авиа». Все поступившие данные будут переданы в центральный штаб в Москве.

Об организации телефона «горячей линии» для помощи туристам, пострадавшим в результате ситуации вокруг «ВИМ-Авиа», заявили Общественный уполномоченный по защите прав туристов, информационно-туристический центр и общество «Турзащита Урал».

Пострадавшим путешественникам предлагается обращаться по номерам: 268-46-86 и 298-03-29.

Как рассказал «ОГ» президент информационно-туристического центра Свердловской области Вадим Винер, точных данных о количестве пострадавших пассажиров со Среднего Урала пока нет.

«ВИМ-авиа» давно перестали летать из Екатеринбурга. В последнее время они осуществляли перевозки только из Москвы и зарубежных аэропортов. Среди свердловчан есть пострадавшие туристы, не вылетевшие из Москвы. До нас проще дозвониться, чем до столицы, а все собранные данные мы передадим в центральный штаб», - рассказал Вадим Винер.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», перевозить пассажиров по билетам «ВИМ-Авиа» на внутрироссийских рейсах согласились 7 авиакомпаний, в том числе «Уральские авиалинии». На эти цели из федерального бюджета будущего года выделено 200 млн рублей.