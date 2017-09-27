Свердловская область попала в ТОП-10 регионов по количеству автомобилей с пробегом

В августе текущего года аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело анализ российского рынка легковых автомобилей с пробегом. Свердловская область заняла шестую строчку рейтинга.

Сообщается, что наиболее крупным вторичным рынком страны по прежнему остаётся Московская область (28 тыс. перепроданных машин). На втором месте находится Краснодарский край (24,6 тыс. единиц). Тройку лидеров завершает Москва (24,4 тыс. единиц).

В ТОП-10 также вошли Санкт-Петербург (16,2 тыс. экземпляров), Ростовская область (15,4 тыс. штук). Свердловская область оказалась на шестой позиции с показателем в 14,8 тыс. вторичных автомобилей.

За ними следуют Башкортостан (13,9 тыс. штук), Челябинская область (12,8 тыс. штук), Татарстан (12,3 тыс. штук) и Новосибирская область (12 тыс. штук).

Напомним, что объём российского вторичного рынка составил 480,6 тыс. машин за последний летний месяц 2017 года.